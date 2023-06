Podiums à la pelle du Neuchâtel Funboard Team

Les véliplanchistes du Neuchâtel Funboard Team étaient présents en force samedi et dimanche à Isleten sur l’Urnersee (lac d’Uri) dans le cadre d’une manche du championnat de Suisse de planche à voile.

Les jeunes représentants du club de St-Blaise se sont une fois de plus mis en évidence. Ils ont occupé toutes les places du podium dans deux catégories d’âge différentes. En moins de 19 ans, ils ont même trusté les quatre premiers rangs. Noam Kobel s’est imposé devant Loïc Huguenin, Gaspard Inversin et Victor Nussbaumer. En moins de 15 ans, succès d’Ernestine Inversin devant Raphaël Kobel et Yoan Györvary.

Agée de 17 ans, Chloé Huguenin est montée, elle, pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium en élites.

La relève du Neuchâtel Funboard Team sera présente lors des régates populaires organisées lors du Surf Party les 11 et 12 juin au Port de St-Blaise.

D’autre part, Loïc Huguenin et Noam Kobel seront engagés dès le 16 juin aux championnats du monde Formula Juniors, à Torbole en Italie. /comm-mne