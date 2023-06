Une Vallonnière s'impose sur le Swiss Canyon Trail

Audrey Virgilio s’est imposée samedi sur le parcours de 111 kilomètres du Swiss Canyon Trail pour sa première participation sur le tracé le plus exigeant de l’épreuve. Elle a terminé la course en 13h17.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, chez les hommes, c’est l’Italien Francesco Cucco qui s’est imposé. Il a signé un temps de 11h13’44 de course, soit une demi-heure de moins que le temps établi l’année dernière par Benoît Girondel. Le Français, vainqueur des trois dernières éditions, a dû abandonner à Vuiteboeuf après une cinquantaine de kilomètres de course. Le podium a été complété par le Français Anthony Pipitone, deuxième à 19'33 et par le Belge Guillaume Deneffe, troisième à 38’10.





Des bénévoles mobilisés à l’aube pour les coureurs

Cette 28e édition a bénéficié d’une météo « carte postale ». Un soleil généreux et une température estivale ont accompagné les participants et les participantes. De quoi sûrement également réjouir les bénévoles. L’organisation mobilise plus de 600 personnes pour assurer la bonne tenue de la course et des différents parcours. Là où d’autres manifestations similaires peinent à recruter, le Swiss Canyon Trail semble y arriver. « C’est un concept qu’on avait mis en place il y a 28 ans, avec la volonté de travailler avec les clubs régionaux. Ces différents clubs ont un défraiement pour autant qu’ils aient un mouvement junior dans leur organisation. Et ce sont ces clubs qui font l’ambiance de la course », insiste Patrick Christinat, responsable du Swiss Canyon Trail.