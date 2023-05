Gymnastique en folie à Neuchâtel

Une semaine après cette avant-première, plus de 1'600 gymnastes (679 adultes et 983 jeunes) en provenance de 158 clubs différents seront à nouveau réunis à Neuchâtel pour le championnat romand des sociétés. Cet événement se tiendra aux salles de La Riveraine et de La Maladière. Cette compétition par équipes comprend trois disciplines gymniques différentes : gymnastique aux agrès, gymnastique et danse ainsi qu’aérobic.