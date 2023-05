Le Judo Club Cortaillod Neuchâtel poursuit son apprentissage

Le Judo Club Cortaillod Neuchâtel court toujours après sa première victoire. Les combattants du Littoral se sont inclinés à deux reprises hier contre Nippon Berne en Ligue nationale A masculine. Lors du troisième tour des interclubs, ils ont perdu le premier combat 8-6 et le second 10-4. Ces résultats difficiles s’expliquent, car le club opère une saison de transition chez les messieurs. L’équipe est désormais composée de jeunes du cru encore peu rodés à la LNA. « Le but est d’intégrer la nouvelle génération et surtout de la mettre sur le devant de la scène », explique Thomas Guihlen, coach de l’équipe masculine.