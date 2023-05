Une étape du BCN Tour fraiche et rapide au Locle

Au classement général, Gabriel Sintes reste premier et devrait remporter la compétition, sans pépins lors de la sixième et dernière étape à Neuchâtel mercredi prochain. Pour le moment, Julien Fleury et Mickael Marti complètent le podium.





Deuxième course et deuxième victoire pour Romane Gauthier

Après la course des Ponts-de-Martel, celle du Locle a aussi souri à Romane Gauthier. La Noirmonière l’a remportée en 44’28 au Communal. « C’est une étape qui me convient, car il y a beaucoup de montée, j’aime ça » nous a confié l’athlète avec le sourire en fin de course. Romane Gauthier a devancé Marion Monney de 28’’ et Alice Tavernier avec 1’58’’ ce mercredi soir.

Au classement Marion Monney reste première et devrait aussi remporter la compétition générale chez les dames à Neuchâtel. La Fribourgeoise possède actuellement près de 10 minutes d’avance sur Alice Tavernier, et 11 minutes sur Monique Hofer.