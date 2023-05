Anastassia Pascu absente plusieurs mois

Anastassia Pascu, gymnaste à l'artistique de Gym Serrières et membre du cadre national féminin, sera absente pendant plusieurs mois en raison d'une blessure. La Neuchâteloise de 18 ans s'est blessée au coude gauche début mai lors d'un concours d'essai à Macolin. Elle s'est déchiré les ligaments internes et externes du coude lors d'une chute aux barres asymétriques. De plus, elle souffre également d'une contusion osseuse.





Pas d'opération



Les examens médicaux déjà effectués ont montré qu'aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire, mais Anastassia Pascu sera néanmoins absente pendant les trois à quatre prochains mois.

La jeune femme est membre du cadre national suisse de gymnastique artistique depuis 2020. Lors des derniers championnats suisses de gymnastique à Montreux en 2022, la Neuchâteloise a remporté la médaille de bronze aux barres asymétriques. /comm-jha