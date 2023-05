L'école des champions de la Salle d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Une centenaire bien sonnée qui se porte très bien ! fondée le 1er juillet 1883, la Salle d’escrime de La Chaux-de-Fonds fête cette année ses 140 ans. Et pour marquer cet anniversaire, le club des Montagnes neuchâteloises a organisé samedi et dimanche le tournoi des Cadets de La Rapière, une compétition nationale par équipes réservée aux épéistes de 10 à 20 ans.

La Salle d’escrime de La Chaux-de-Fonds ne figure pas parmi les plus importants clubs du pays. Elle compte une soixantaine de licenciés. En revanche, elle a de tout temps généré des épéistes de qualité mondiale : « En 1988, aux Jeux olympiques de Séoul, l’équipe de Suisse était formée uniquement de tireurs du même club, trois Chaux-de-Fonniers, Michel Poffet, Patrice Gaille et André Kuhn. C’est assez rare et peut-être unique dans l’histoire » signale le président de la SECH, Jérome Barbier.