Un nouveau trail pour la bonne cause

C’est une nouvelle compétition inscrite au calendrier neuchâtelois de la course à pied : la 1ère édition de la Simba Run se tient dimanche aux Hauts-Geneveys selon une formule originale. Il s’agit d’un trail de 6 heures qui se déroule sous la forme d’un relais par équipes de deux.

Les coureurs doivent passer la main à leur coéquipier à la fin de chaque tour : soit une boucle de 4,8 kilomètres et 300 mètres de dénivellation à couvrir un maximum de fois. Membre du comité d’organisation, Julian Muller explique ce qui fait l’attrait de cette formule ouverte aux plus populaires comme aux chevronnés : « C’est un format qui n’existe pas dans la région. Et contrairement aux compétitions habituelles, les populaires ne se retrouvent jamais isolés loin derrière les élites, puisque les uns et les autres se croisent fréquemment. C’est une ambiance très particulière et plutôt sympa sur la ligne d’arrivée ».