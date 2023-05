Magnifique performance de Loanne Duvoisin. Elle a été sacrée vice-championne du monde de cross triathlon vendredi à Ibiza. La Vaudruzienne a terminé au 2e rang de l’épreuve à seulement 42 secondes de l’Italienne Sandra Mairhofer qui s’est parée d’or. Loanne Duvoisin a devancé de 49 secondes la Française Alizée Paties.

L’athlète de 25 ans a parcouru les 1’000m de nage, 20,9 kilomètres de VTT et les 6km de course à pied en 1 heure, 49 minutes et 41 secondes. /jpp