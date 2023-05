BCN Tour : Une première et une confirmation à Colombier

Joanna Ryter et Pascal Buchs ont été les plus solides. L’ancienne habitante de Colombier et le Neuchâtelois ont remporté mercredi soir la troisième étape de course à pied du BCN Tour. Ils ont su dompter la difficile montée de deux kilomètres sur le Littoral.







Une première à domicile

Chez les dames, c’est la presque locale de l’étape qui a remporté la mise. Ancienne habitante de Colombier, Joanna Ryter a bouclé les un peu plus de 9,4 kilomètres en 34’29’’7, soit cinq secondes devant la Fribourgeoise Marion Monney. Nathalie Geiser complète le podium. « C’était mes terrains d’entraînement quand j’habitais ici, donc ça faisait juste trop plaisir de voir cette foule », sourit Joanna Ryter. La triathlète a d’ailleurs fêté sa première victoire sur le BCN Tour. Au classement général, Marion Monney caracole en tête avec plus de cinq minutes d’avance sur sa première poursuivante Aline Tavernier.