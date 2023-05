Véliplanchistes neuchâtelois en évidence

Les membres du Neuchâtel Funboard Team ont accaparé les podiums sur le lac de Côme, samedi et dimanche au large de Cremia, en Italie. Ils ont pris part à la 2e manche du championnat de Suisse de planche à voile. Chloé Huguenin s’est hissée à la 2e place en élites. En moins de 20 ans, Noam Kobel a également pris le 2e rang alors que Loïc Huguenin a échoué au pied du podium.

Chez les plus jeunes, en moins de 15 ans, les représentants du club de St-Blaise ont ravi les quatre premières places. La compétition était mixte et c’est une fille, Ernestine Inversin, qui a précédé les trois autres garçons du Neuchâtel Funboard Team : à savoir respectivement, Raphaël Kobel, Yoan Györvary et Maxence Chervet.

Ernestine Inversin, Noam Kobel, Chloé et son frère Loïc Huguenin font tous partie du « Talent Pool » de Swiss Sailing. A ce titre, ils se préparent en vue des championnats d’Europe qui se tiendront début juillet sur le lac de Garde. /comm-mne