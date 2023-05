Loanne Duvoisin en piste à Ibiza

Ibiza ne constitue pas qu’une destination de vacances : Loanne Duvoisin vise un autre objectif sur l’île espagnole. L’athlète vaudruzienne participera vendredi aux championnats du monde de cross – triathlon. Son programme comprend un kilomètre de natation, 20 kilomètres de VTT et un cross de 10 kilomètres en course à pied. Loanne Duvoisin ambitionne de monter sur le podium. Elle sait toutefois qu’elle se heurtera à une concurrence féroce à Ibiza. Mais elle s’est rassurée sur son état de forme lors de sa première compétition de la saison : elle a terminé troisième mi-avril à Taïwan dans le cadre de la Coupe du monde : « Cette première course était positive pour la confiance, pour voir si tout le travail accompli durant l’hiver était bien ».

Loanne Duvoisin a aussi modifié son approche de l’entraînement. Elle dispose aujourd’hui d’un soutien plus personnalisé, encadrée par deux entraîneurs, Maël Bohren et Frank Brazier : « Je suis contente de voir que ces changements m’ont servi pour les courses ».