Le Neuchallenge est lancé

C’est reparti pour le Neuchallenge ! les amateurs de course à pied, vélo ou même de ski à roulettes pourront tester leur condition physique et chronométrer leur performance au cours de quatre rendez-vous distincts étalés sur l’ensemble de la saison. La première étape est inédite, elle se déroulera entre la gare de Bevaix et la Fruitière, soit 6,7 km pour 743 mètres de dénivellation : un challenge ouverte jusqu’au 7 juin.

Le deuxième défi est ouvert du 9 juin au 17 juillet entre Môtiers et les Planes (8,7 km, 415m). Le troisième se déroulera sur 9km entre la Corbatière et le Grand Sommartel sur des chemins non goudronnés, du 21 juillet au 30 août.

Neuchallenge propose enfin un défi plus classique entre le 1er septembre et le 15 octobre avec la montée de Chaumont. /comm-mne