Nouveau trophée en tchoukball pour les Val-de-Ruz Flyers

Les Val-de-Ruz Flyers fêtent un nouveau trophée au cours d’un final four qui s’est tenu devant leur public, dimanche à Cernier. Pour la troisième fois en l’espace de six ans, après 2017 et 2022, le club de tchoukball du Val-de-Ruz a gagné la Coupe suisse. En finale, le club vaudruzien a disposé sans discussion aucune de Lausanne Olympic, trois sets à zéro (21-16 21-18 21-14).

Tenants du titre, les Val-de-Ruz Flyers ont connu plus de difficultés pour se débarrasser des Geneva Dragons en demi-finale. Ils ont toutefois réussi à s’imposer en cinq sets très disputés, soit par 18-21 21-19 23-25 21-16 16-14.

La Chaux-de-Fonds Beehives a pour sa part terminé à la 4e place, après avoir échoué en petite finale contre les Geneva Dragons 3-2. /mne-comm