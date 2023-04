Scénario inédit au BCN Tour : frère et soeur s'imposent

C'est dans les gènes

Ni Inès Berger, ni son frère Loïc ne défendront leur maillot jaune sur ce BCN Tour : ils renonceront à certaines étapes. Tous deux privilégieront leurs courses de sélection en vue d’échéances internationales plus importantes, championnats d’Europe et du monde juniors de course d’orientation. Un sport inscrit dans leurs gènes : leur père, Alain Berger avait été sacré double champion du monde de relais avec la Suisse (1991 et 1995). Il avait déjà décroché quelques années plus tôt un titre individuel en juniors.