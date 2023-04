Le raout de printemps des coureurs à pied

Il ne manque plus que le coup de pistolet du starter : le BCN Tour 2023 démarre ce mercredi à Marin. C’est le grand raout de printemps des coureurs à pied régionaux. Six étapes durant six mercredis soir consécutifs : la formule ne change pas, elle reste éminemment populaire. Kid’s Tour compris, près de 4'000 coureurs ont d’ores et déjà fait parvenir leur inscription. Les organisateurs peuvent se réjouir de cet engouement. En vue de courtiser une nouvelle population de coureurs à pied, de s’ouvrir aux débutants, ils ont manifesté cette année la volonté d’alléger leur parcours. Aucune des étapes ne dépasse dix kilomètres. Ainsi, ce mercredi à Marin, le tracé comprendra 9,3 kilomètres pour 120 mètres de dénivelé positif.

Après deux années d’interruption en raison de la pandémie, le BCN Tour était certes reparti d’un bon pied l’an dernier. Il avait toutefois souffert d’une érosion de la participation. Il restera à découvrir si au terme de la sixième étape, le 24 mai à Neuchâtel, le nombre d’inscriptions se rapprochera ou même dépassera le record de 2019, avec plus de 6'000 inscrits.