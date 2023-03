Titre national pour le Red-Fish aux interclubs

Objectif atteint ce week-end pour l’équipe féminine du Red-Fish Neuchâtel à l’occasion des championnats de Suisse interclubs de natation. Les nageuses neuchâteloises ont fêté le titre national de Ligue B après avoir largement dominé la compétition. En signant le total de 16'807 points, elle se seraient hissées au 6e rang de la Ligue A. Elles précédent de 504 points le SC Liestal et de 528 le SK Bern. Formée de Thaline Beljean, Alena Eggen, Malika Gagnebin, Asia Maddalena, Lisa Piccirilli, Soannah Razakarivony, Loane Richard, Manon Richard et Ekaterina Vorobyova, les filles du Red-Fish accèdent ainsi à l’échelon supérieur. Côté masculin, le Red-Fish Neuchâtel se classent 8e de la Ligue A. Le Red-Fish figure ainsi parmi les six clubs du pays à disposer de deux formations, masculine et féminine, au plus haut niveau. /comm-mne