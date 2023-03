Quatre jeunes épéistes neuchâtelois aux mondiaux

La relève de l’escrime neuchâteloise sera très bien représentée aux championnats du monde cadets (moins de 17 ans) et juniors (moins de 20 ans) qui se tiennent à Plovdiv, du 5 au 10 avril. Quatre épéistes du canton seront du voyage en Bulgarie. Mark Siminszky du SEN Neuchâtel défendra les couleurs helvétiques en moins de 17 ans et le Chaux-de-Fonnier Théo Brochard en moins de 20 ans : celui-ci sera aussi aligné par équipes. La Chaux-de-Fonnière Pauline Heubi et la Vaudruzienne Vanie Gogniat ont été sélectionnées par Swiss Fencing pour les tournois féminins individuel et par équipes des moins de 20 ans. /mne