Margaux Varesio se focalise sur Paris 2024

Elle a Paris 2024 en point de mire : avec sa coéquipière Emma Grosvenor, Margaux Varesio avait été désignée en décembre dernier par Swiss Swimming pour défendre les couleurs de la Suisse en natation artistique - anciennement natation synchronisée – en vue des Jeux olympiques de l’an prochain en France. A Paris, la Suisse sera uniquement représentée – si la sélection tombe – dans la compétition de duo, mais pas par équipes.

Domiciliée à Colombier, Margaux Varesio partage ainsi son temps entre ses études de droit à l’Université de Neuchâtel et ses entraînements à Bâle où elle se rend quotidiennement (à l’exception du dimanche). Pour être compétitif au plus haut niveau, la natation artistique nécessite énormément d’heures d’entraînement. Danse, ballet, renforcement musculaire figurent aussi au programme des nageuses : « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne s’agit pas simplement de barboter dans l’eau », expose avec un brin de dérision Margaux Varesio. Un sport aussi exigeant en termes de condition physique : « On l’assimile à un 400 mètres en athlétisme ».