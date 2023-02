Pas de médaille pour les escrimeuses neuchâteloises

Pas de podium pour les escrimeuses neuchâteloises aux championnats d’Europe juniors de Tallin. Ce mardi en Estonie, Vanie Gogniat et Pauline Heubi défendaient les couleurs de la Suisse dans le tournoi à l’épée par équipes des moins de 20 ans. Associées à Léonie Ramuz et Andrina Lusti, elles ont échoué au stade des quarts de finale après avoir largement perdu contre la Pologne, future championne d’Europe, 45-31. Au tour précédent, les deux Neuchâteloises et leurs coéquipières avaient éliminé la Suède 45-42. Elles se classent finalement septièmes. /mne