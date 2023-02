Le JC Cortaillod-Neuchâtel vise le titre

Les Interclubs de judo commencent samedi à Lausanne. Le Judo club Cortaillod-Neuchâtel entame une nouvelle campagne. Il figure parmi les clubs phares du pays, tant chez les hommes que chez les dames. Désirée Gabriel, directrice technique du Club et responsable des équipes de Ligue A, a indiqué mardi dans La Matinale RTN que l’ambition était claire : décrocher le titre. Le JC Cortaillod.Neuchâtel peut compter sur plusieurs athlètes. Côté féminin, il mise sur Marion Liengme, Maud Althaus et Evelyn Tschopp. Chez les hommes, le club a décidé de tabler sur les jeunes du cru. « On leur donne la chance de pouvoir combattre au sein de cette équipe. » Chez les hommes, huit équipes se mesurent lors de quatre tours qualificatifs. Les quatre premiers sont qualifiés pour le Final Four. Le système est légèrement différent chez les femmes. Cinq équipes sont en course pour une qualification. Et quatre sur cinq seront qualifiées. Le Final Four se tient les 11 et 12 novembre à Neuchâtel. Une compétition vécue comme l’un des points forts de la saison. /sma