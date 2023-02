Un coach valaisan aux Neuchâtel Knigths

Un nouveau coach pour les Neuchâtel Knigths ! Le club de football américain du Littoral s’est attaché les services de Damien Lehmann. Ce Valaisan a joué durant plusieurs années avec la formation du Chanet, avant d’évoluer à un niveau plus élevé en France et Allemagne. Il fait également partie de l’équipe nationale. Damien Lehmann apportera donc ses expériences aux Neuchâtel Knigths en Ligue nationale C. /comm