Deux curlers neuchâtelois en or. Gilles Vuille et Nicolas Carrera sont devenus champions de Suisse de curling open air le week-end dernier à Wengen. Membres du Curling Neuchâtel-Sports, ils étaient associés pour l’occasion à deux Genevois, Peter De Cruz et le skip Grégory Renggli.

Sous les couleurs de Genève, Gilles Vuille et Nicolas Carrera ainsi que leurs deux coéquipiers ont survolé la compétition en remportant leurs six matches, sans connaître la défaite sur la patinoire à ciel ouvert de la station bernoise. En finale, ils ont dominé Duebendorf, skippé par l’expérimenté Werner Attinger, sur le score sans appel de 7 à 3. /comm-mne