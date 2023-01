L’élite du patinage synchronisé à Neuchâtel

Il y aura du niveau ce week-end aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Les meilleures équipes de patinage synchronisé sont en lice ce week-end dans le cadre de la 17e édition du Neuchâtel Trophy. Neuchâtel a été choisie par la Fédération internationale de patinage pour faire partie des quatre compétitions des Challenger Series qui comptent pour les championnats du monde de Lake Placid aux États-Unis en avril. Vingt-trois équipes venues de six pays sont en lice ce week-end, soit près de 500 athlètes. Pamis eux, deux équipes finlandaises : la formation Marigold, cinq fois championnes du monde, et Team Helsinki Rockettes, plusieurs fois médaillée au Championnat du monde. Les Fintastic, championnes du monde juniors, seront aussi en lice. Il n’y aura en revanche pas d’équipe neuchâteloise. Le programme court se tient samedi et le programme libre dimanche. Katia Huguenin, présidente du comité d’organisation, Jenny Szymanski, responsable communication, étaient les invitées de La Matinale mercredi.