Plusieurs records de participation pour la 14e Trotteuse

Une météo digne de la Trotteuse Tissot. Samedi, la neige et les températures négatives ont marqué la 14ème édition de cette course à pied. Dans les rues de La Chaux-de-Fonds, les coureurs sont venus en nombre dès l’après-midi. Plus de 2800 personnes étaient présentes, proche du record établi en 2018, la dernière année de référence. Les courses populaires ont connu plusieurs records de participations. Les enfants étaient au nombre de 680, alors qu’un maximum de 600 était attendu. Plus de 570 Pères Noël ont également participé à la manifestation dans l’après-midi, du jamais vu. Enfin la participation a doublé pour les courses mixtes et le Nordic Walking, de quoi réjouir les organisateurs.