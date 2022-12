La boxe suisse réunie à Couvet

Couvet a réuni les aficionados de la boxe samedi. Le club du Val-de-Travers accueillait les 48 finalistes dans la catégorie light contact. Les Vallonniers ont raflé sept médailles : trois en or gagnées par Stéphane Le Droumaguet, Mariana Dos Santos et Lelio Dubied, deux en argent pour Charlotte Le Droumaguet et Benjamin Hirschy, ainsi que deux de bronze pour Bianca Ramseyer et Mélissa Rutz. Un résultat qui se traduit par une troisième place des meilleurs clubs suisses de boxe pour Val-de-Travers.