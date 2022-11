Douze médailles en karaté 

Brouette de médailles pour les athlètes du Neuchâtel Karaté Do, samedi et dimanche à Sursee, lors des championnats de Suisse de karaté. Les protégés de Franco Pisino ont récolté 12 breloques, 5 en or, quatre en argent et trois en bronze.

Trois karatékas ont même signé un doublé : Aicha Boutracit et Arben Pjetraj remportent respectivement deux médailles d’or, David Rouèche s’offre deux fois l’argent.

La cinquième médaille d’or est revenue à Leana Pirazzi.

Lucia Bortot et Shania Bonny se sont parés d’argent. Le bronze est revenu, toujours dans leur catégorie respective, à Gina Bortot, Aurora Mustafa et Mathis Bandelier. /mne