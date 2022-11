Changement de patron au BCN Tour

Passation de pouvoir à la tête de Sport Plus, la société en charge du BCN Tour, ainsi que d’Aircom ! Christophe Otz a cédé la direction de ses deux entreprises spécialisées dans l’événementiel à sa fille Carolane Otz. Le passage de témoin s'est concrétisé jeudi à Chézard-Saint-Martin, au siège social, devant un important parterre d’invités et partenaires.

Christophe Otz a largement a contribué au développement du BCN Tour, une manifestation sportive parmi les plus populaires - pour ne pas dire la plus populaire – du canton. Il avait repris en main le BCN Tour en 2003 : « J’ai appris beaucoup de choses, mais ce qui m’a le plus amené c’est le retour des gens » a conclu Christophe Otz au moment de porter un regard sur ses 20 ans à la tête de l’épreuve.