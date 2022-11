Un voyage en Thaïlande pour les mondiaux de trail

C’est une première d'envergure planétaire qui concerne deux coureurs à pied neuchâtelois : Ariane Wilhem et Pascal Buchs ont été sélectionnés par Swiss Athletics pour les championnats du monde de trail et de course de montagne. Repoussé à deux reprises en raison de la pandémie, cet événement se tient de ce jeudi 3 novembre au dimanche 6 novembre à Chiang Mai en Thaïlande. Il est placé sous l’égide de la Fédération internationale d’athlétisme et seuls les athlètes sélectionnés peuvent y prendre part.

Quatre disciplines différentes sont au programme. Ariane Wilhem s’alignera samedi dans le trail court. Pascal Buchs courra vendredi et dimanche dans deux autres disciplines, dénommées « Uphill » et « Up and Down ». La première comprend 8,5 km pour 1'000 m de dénivellation. Elle se résume à une ascension très raide. La seconde se déroule sur 11,2 km : l’objectif est de redescendre les 500 mètres avalés au préalable.

En tant que spécialiste de course d’orientation, Pascal Buchs est habitué à courir dans tous les terrains, y compris dans des descentes délicates. Le format du « Up and Down » semble bien lui convenir.