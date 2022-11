Une grimpette du lac à la montagne

Entre lac et montagne, par le chemin le plus court : c’est le slogan des organisateurs de la Verticale d’Hauterive. Cette traditionnelle course de côte populaire se tiendra dimanche 13 novembre. Le départ en sera donné à 10 heures du Port d’Hauterive à 430 mètres d’altitude et l’arrivée jugée à Chaumont, à 1'089 mètres. Il s’agit donc d’engloutir 659 mètres de dénivelé sur 3,8 kilomètres. A certains endroits, la pente approche les 30%. Les participants sont autorisés à prendre des bâtons. Les inscriptions sont ouvertes ont annoncé les organisateurs. /comm-mne