Les pros des escaliers sacrés à La Chaux-de-Fonds

Les mollets ont chauffé lundi soir à Espacité. L’emblématique tour de La Chaux-de-Fonds a été le théâtre de la première Verticale. Cette course a mis aux prises 96 concurrents lors d’un contre-la-montre. Comme l'épreuve de sa célèbre homologue américaine, l'Empire State Building, le but de l’épreuve était de monter le plus rapidement les escaliers.