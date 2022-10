Jeunesse+Sport fête son demi-siècle

Un logo affiché dans de nombreuses salles de sport, piscines et patinoires de Suisse : Jeunesse+Sport fête cette année son 50e anniversaire. Le principal programme d’encouragement du sport de la Confédération présente un budget de 100 millions de francs par an destinés aux clubs, à la formation et la fourniture en matériel. Aux prémices, le programme soutenait « le sport pour les militaires mais ça a rapidement été inclus dans la Constitution fédérale. On s’est vite séparé du militaire pour devenir un programme national », explique Magali Stettler, responsable du service client à Jeunesse+Sport.





Favoriser la pratique du sport chez les jeunes

« Il faut vraiment promouvoir le sport pour que les jeunes bougent de plus en plus ou restent dans le mouvement. On doit développer notre programme pour toucher les jeunes qui ne sont pas régulièrement dans un club de sport », estime Magali Stettler, alors que J+S s’adresse aujourd’hui aux enfants et aux jeunes de 5 à 20 ans et propose chaque année des dizaines de milliers de cours et de camps dans 85 sports et pour plus de 600'000 jeunes.