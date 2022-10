Le tabou de la dépression dans le sport n’en est plus un

Naomi Osaka, Nick Kyrgios ou encore Benoît Paire n’ont pas que le tennis comme point commun. Ils ont été victimes de dépression et l’ont annoncé publiquement. Des confessions qui peuvent surprendre, car bien souvent dans l’imaginaire du public les champions sont invulnérables. La journée mondiale de la santé mentale qui se tient ce lundi est l’occasion de rappeler que les sportifs d’élite ne sont pas épargnés par le mal-être. Michèle Gauthey est préparatrice mentale à Neuchâtel. Elle estime « que la parole s’est libérée, parce que de plus en plus de sportifs admettent que le mental est important. Et c’est aussi pour cela qu’aujourd’hui on parle des difficultés ». Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces maladies psychiques dans le milieu sportif comme la pression médiatique et celle liée aux résultats, selon Michèle Gauthey. « Il y a aussi ce questionnement, à savoir si ce que je fais me rend heureux. »