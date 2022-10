Yvan Bourgnon devant la justice française

Yvan Bourgnon se retrouve face au vent judiciaire. Le navigateur d’origine chaux-de-fonnière est sur les bancs du tribunal judiciaire de Paris depuis ce jeudi.

L'homme est un marin expérimenté. Il compte notamment à son palmarès la célèbre Transat Jacques Vabres en double décrochée en 1997. Mais ce portrait a donc été remis en doute. Comme le révélait récemment Le Figaro, Pierre Guyot réalisateur de documentaires, notamment sur la voile, le mène en justice pour une question de droits d’image et de contrefaçons.





Yvan Bourgnon a-t-il menti sur ses exploits?

Ce procès s'ouvre alors que la polémique enfle autour de la véracité de son dernier voyage. En 2017, Yvan Bourgnon avait entrepris la traversée périlleuse de l’océan Arctique à bord d’un catamaran. Une actualité saluée à l’époque par la presse internationale. Mais le marin aurait enjolivé certains points de son aventure et surtout de ses récits. En particulier, Yvan Bourgnon aurait bénéficié de remorquages et aurait passé plusieurs nuits à l’hôtel dans une ville canadienne. Certains remettent en doute aussi une confrontation face à un ours polaire dans les eaux glacées.





Un « récit d'aventure » et non une « tricherie »

Le Chaux-de-Fonnier s’est défendu dans une récente prise de position sur les réseaux sociaux. Ses récits, il les reconnaît et précise les avoir plusieurs fois détaillés dans ses conférences ou dans son livre. Il a reconnu par exemple dès son retour avoir posé pied à terre au Canada, tout comme des remorquages, mais uniquement une fois le défi terminé et jamais sur une distance de 170 km, comme évoqué par certains médias. Il réfute enfin aussi les accusations de storytelling à son encontre. « Raconter, rendre le récit vivant, c’est la nature même du récit d’aventure, mais en aucun cas cela ne mérite d’être accusé de mensonge ou de tricherie. » La justice française devra donc trancher. /lre