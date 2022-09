Bataille au sommet pour les gymnastes neuchâteloises

Se maintenir au sein de l’élite de la gymnastique artistique nationale : ce sera l’objectif des filles du pôle d’excellence Neuchâtel dimanche 25 septembre à Bülach, dans le canton de Zürich, à l’occasion des championnats de Suisse par équipes. Le team neuchâtelois figure depuis trois ans parmi les six formations de Ligue A féminine aux côtés de sélections cantonales beaucoup mieux pourvues (Argovie, Zurich, Berne) et dont la base de la pyramide est plus large. Le fait de maintenir une équipe neuchâteloise à ce niveau constitue déjà un exploit en soi. Il n’aurait jamais été possible sans l’implantation à l’époque d’une salle permanente, dédiée uniquement à l’artistique, dans l’enceinte de La Maladière, à Neuchâtel.

Cette infrastructure a permis de développer la gymnastique artistique de haut niveau et à professionnaliser aussi l’encadrement des athlètes : deux coachs à plein temps y travaillent actuellement. Sans cela rien n’aurait été possible de l’avis même de Jean-Pierre Jaquet, le chef technique du pôle excellence Neuchâtel.