Moment de partage familial autour du sport

Lutte, rugby, streethockey ou encore école de cirque, tir à l’arc et skateboard : il sera possible de pratiquer pas moins de 30 activités différentes dimanche 25 septembre dans l’enceinte du Parc des sports de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds, à l’occasion de la 4e édition des Family Games.

L’organisation de cet événement populaire et festif est assurée par le Panathlon club des Montagnes neuchâteloises. Celui-ci s’est inspiré d’une idée qui a germé au Panathlon de Lausanne. La démarche vise toujours à réunir parents et enfants autour d’une journée familiale de découverte sportive. Elle ne nécessite aucun engagement particulier de la part des participants. Toutes les animations sont gratuites. Pour le président de la manifestation, Jean-Claude Perroud, l’objectif est aussi de susciter des vocations et d’inviter, jeunes ou moins jeunes d’ailleurs, à s’engager plus régulièrement dans un club de la région.