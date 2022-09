Beau succès pour les forçats du lac

Une sportive olympique

Sur le grand parcours, les deux vainqueurs - messieurs et dames - ont franchi la ligne main dans main. Alexandre Bialon, toujours du Red-Fish s’est imposé en compagnie de la Française, Lara Grangeon de Villèle. Cette dernière n’est d’ailleurs pas une inconnue. Alors qu’elle a participé trois fois aux Jeux olympiques, elle a été médaillée de bronze aux Européens en 25 km à la nage et multiple championne de France en 1500 mètres nage libre et 200m papillon.







Le plein de participants



Avec plus de 215 participants à cet Open Swim Stars, le directeur du Red-Fish Jean-Marc Gueguen se montrait satisfait, surtout que de nombreuses épreuves tombaient le même week-end. Il estime que les compétitions en eaux libres sont de plus en plus prisées par le public qui recherche le « lien avec la nature ». Gageons que cette épreuve ne sera pas la dernière à Neuchâtel. /jha