Une nageuse - coureuse en bronze

Alterner la course à pied et la nage en eau libre: c’est le principe du swim-run. La Neuchâteloise d’adoption Aline Tavernier est devenue une des meilleures spécialistes en la matière. Associée à Julia Moustakir, elle a terminé troisième des championnats du monde de la discipline qui se sont tenus dimanche en Suède dans le cadre de l’Ötillö. Considérée comme étant à l’origine du swim-run, cette épreuve légendaire se déroule en binôme entre 24 îles avec 65 kilomètres de course à pied et 10 km de natation.

160 binômes étaient en lice. Aline et Julia ont pris le 24e rang du classement scratch toutes catégories confondues et surtout 3e chez les dames. Elles ont bouclé leur aventure en 9h8’38’’. /comm-mne