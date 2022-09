Le Neuchallenge séduit 270 sportifs à Bevaix

Défi terminé à la Rouvraie. Pour sa troisième étape, le Neuchallenge 2022 a pris ses quartiers jusqu’à mercredi sur les hauteurs de Bevaix. Durant six semaines, pas moins de 270 participants de tous horizons se sont frottés à la boucle de 11 kilomètres au programme à travers la forêt. En course à pied, Thomas Houle et Lyne Dubois se sont montrés les plus rapides. Les deux vainqueurs ont respectivement terminé l’épreuve en 42’26’’ et en 57’45’’.





L’électrique en hausse

Dans la catégorie VTT, Mikko Erni, par ailleurs traceur de l’épreuve, s’est imposé en 24’07’’. Chez les dames, Crystel Matthey a remporté la course en terminant la boucle en 29’41’’ et en profite pour conforter sa première place au général. Les organisateurs soulignent également qu’avec 32 départs, la catégorie des VTT électriques enregistre un nouveau record de participation.

La quatrième et ultime étape de l’édition 2022 de ce Neuchallenge commence ce vendredi et se tient jusqu’au 16 octobre prochain dans les Gorges de l’Areuse entre Champ-du-Moulin et la Ferme Robert. /gjo