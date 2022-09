Défi réussi pour le nageur des lacs

Et 38 km plus tard, la délivrance. Mercredi, le nageur vaudois Noam Yaron a réussi son défi de traverser le lac de Neuchâtel dans sa longueur. Annonçant un temps de 11h05’, le Morgien a même battu le record officieux qui était de 12h09’. Le sportif de 25 ans boucle ainsi son Odyssée des cinq lacs entamée deux semaines plus tôt en 60h40'55''.

L’objectif de Noam Yaron était de traverser cinq des plus grands lacs de Suisse : lac de Zurich, lac de Constance, lac de Lugano, lac des Quatre Cantons et lac de Neuchâtel. En l’espace de deux semaines, l’athlète vaudois aura nagé près de 200 kilomètres en eaux libres.

À travers son défi, il vise à sensibiliser le public à la préservation des eaux de nos lacs et principalement à la pollution plastique. /jha-mne