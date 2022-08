BMX dans les airs à La Béroche

Week-end de compétition sur la piste du BMX La Béroche. Le tracé situé le long de la route de Montalchez accueille samedi et dimanche plus de 200 pilotes pour le compte de la 4e manche du championnat de l’Association romande de BMX (ARB). « Nous avons une trentaine de pilotes français en plus des habituels participants au championnat. » se réjouit Sandrine Leuenberger, membre du comité du club bérochois.

La Béroche est un des deux clubs de BMX du canton avec La Chaux-de-Fonds. « Nous avons 35 membres dont huit sont engagés sur les compétitions », explique Sandrine Leuenberger. Un fait qui démontre que le sport est encore dans l’ombre. « Nous sommes plus un club de loisirs qu’un club pour compétiteurs. C’est un sport qui n’est pas vraiment soutenu dans le sens où ce sont les parents qui sont là vers les enfants lors des week-ends de compétitions plutôt que les entraîneurs. »

Aux Jeux olympiques depuis Pékin en 2008, le BMX n’est pourtant pas fermé aux petits. « On a mis sur pied des initiations en cinq sessions sur l’année où on prête le matériel. » explique Sandrine Leuenberger. « Les débutants commencent directement sur la piste où ils apprennent notamment à rouler sur les bosses. » La piste bérochoise est par ailleurs bien adaptée aux débutants. Un avantage qui permettra peut-être de créer des vocations neuchâteloises pour la discipline. /lre