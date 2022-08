Bradley Lestrade, le sprinter suisse qui monte

Bradley Lestrade sur la scène de l’athlétisme international. Le sprinter chaux-de-fonnier du Lausanne-Sports Athlétisme a couru dimanche à Munich avec la Suisse la finale du relais 4x100 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme avec Pascal Mancini, Felix Svensson et William Reais. Le quatuor helvétique a terminé 5e. Une performance qui, a -t-il indiqué mercredi dans La Matinale, même sans médaille, reste extraordinaire pour Bradley Lestrade puisque le record de Suisse a été battu dans le temps de 38''36. Le Chaux-de-Fonnier était propulsé pour la première fois de sa carrière dans une compétition élite de ce niveau. Sa saison touche à la fin. Il lui reste peut-être encore Lucerne le 30 août et les Championnats U23 des 3 et 4 septembre. Son rêve : faire partie des meilleures./sma