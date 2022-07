Tchoukball : Présence neuchâteloise en force 

Le tchoukball, c’est comme la torrée : une activité aux origines neuchâteloises. Cela explique aussi pourquoi le canton est généralement bien représenté dans les différentes sélections nationales. Ce sera à nouveau le cas lors des championnats d’Europe de Leeds, du 4 au 6 août en Angleterre. Le Chaux-de-Fonnier Gaël Sieber ainsi que trois éléments du TB Val-de-Ruz Hugo Arbez, Joaquim Mariné, Matthieu Helfer ont été retenus avec la Suisse. Deux Chaux-de-Fonnières, Nastasia Civitillo et Nanguita Sieber joueront avec les dames alors que Damien Arbez figure dans la sélection helvétique des moins de 18 ans.

Il faut ajouter à cela que Gaël Sieber porte la double casquette de joueur et coach de l’équipe masculine alors que Matthieu Helfer dirigera, lui, en plus, la formation juniors. À 24 ans, le Vaudruzien compte déjà plusieurs années de coaching derrière lui. C’est la passion qui le conduit mais aussi la volonté de transmettre aux plus jeunes ce qu’il a appris.