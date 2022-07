Pascal Buchs aux championnats d'Europe

Pascal Buchs sélectionné. L’athlète des Hauts-Geneveys a été retenu pour les championnats d’Europe de course d’orientation qui ont lieu du 3 au 7 août en Estonie. Le Vaudruzien sera aligné dans l’épreuve de longue distance jeudi 4 août. Il participera également au relais, avec l’équipe de Suisse III, dimanche 7 août. Pour la petite histoire, Pascal Buchs est le seul romand d’une délégation helvétique ambitieuse et qui ne comprend pas moins de douze hommes et neuf femmes. /mne