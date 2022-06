La pointe de l’athlétisme à La Chaux-de-Fonds

Un plateau de haut vol au Resisprint. La 42e édition de la compétition d’athlétisme prendra ses quartiers au stade de La Charrière dimanche à La Chaux-de-Fonds. Mardi soir, les organisateurs ont annoncé dans un communiqué que plusieurs athlètes de renommée mondiale seraient de la partie afin de parfaire leur préparation, à seulement deux semaines des championnats du Monde d’Eugene aux Etats-Unis. Parmi les têtes d’affiches de cette édition, on retrouve le spécialiste botswanais du 400 mètres, Isaac Makwala, le champion olympique italien du 4 x 100 mètres Filippo Tortu ou encore la championne du monde néerlandaise du 200 mètres Dafne Schippers.





Les Suisses aussi de la partie

Le public aura également l’occasion de soutenir plusieurs athlètes helvétiques. Ditaji Kambudji s’alignera par exemple sur 100 mètres haies pour tenter de s’approcher du record de Suisse. Parmi les autres Suisses sélectionnés pour les Championnats du monde, Angelica Moser à la perche et Yasmin Giger sur 400m haies, seront de la partie pour faire le plein de confiance. Julien Bonvin (400m haies), Géraldine Frey (100m et 200m), Silke Lemmens (400m), Noemi Zbären (100m haies) et Pascale Stöcklin (perche) viendront pour leur part, se mesurer à la concurrence internationale.

Le début de ce meeting international est prévu dimanche à 10h30 et les épreuves internationales sont programmées entre 13h et 17h. /comm-gjo