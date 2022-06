L’Eurogym 2022 se dévoile

Neuchâtel sera le théâtre de la 13e édition de l’Eurogym, une première en Suisse. La manifestation, qui se tient entre le 7 et le 15 juillet, verra se produire plus de 3'000 gymnastes de 12 à 17 ans en provenance de 21 pays d’Europe, mais aussi de toute la Suisse et du canton. Les organisateurs ont présenté le programme de la manifestation lundi. Et il ne sera pas synonyme de vacances pour les participants, avec comme moment fort, la cérémonie d’ouverture le dimanche 10 juillet au stade de la Maladière avec le défilé des délégations européennes et un spectacle avec 800 figurants. Martine Jacot, responsable technique de l’Eurogym 2022.