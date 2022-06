Le 400 m haies le conduira en Israël

Alexis Perroud pratique l’athlétisme depuis une bonne dizaine d’années. Le 400m haies est une discipline technique et exigeante et avant de pouvoir être performant, il est indispensable d’avoir emmagasiné un long et précieux entraînement de base. Cela prend du temps. On dit aussi que le 400m haies est la discipline la plus dure de l’athlétisme : il ne faut pas avoir peur de l’acide lactique qui monte dans les cuisses lors de la dernière ligne droite. Alexis Perroud se prépare également à cela.