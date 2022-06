Ribambelle de médailles pour le Red-Fish

Le Red-Fish a nagé fort ce week-end à Genève lors du championnat romand d’été. Le club neuchâtelois a réalisé une véritable razzia en terminant premier au classement des médailles. Les 48 nageurs « du poisson rouge » en ont récolté 60. Dans le détail : 29 en or, 19 en argent et 12 en bronze. Le Red-Fish a également signé la première place au classement des clubs aux points en catégorie générale, mais aussi chez les filles 15 ans et moins. /comm-jpp