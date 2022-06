Raid Neuchaventure : une édition goûtue mais parfois indigeste

Le menu de la 16e édition du Raid Neuchaventure comprenait ses habituels ingrédients de base, samedi à La Chaux-de-Fonds. Il se composait de VTT, orientation, course à pied et roller. Il était agrémenté d’une pincée de paddle sur le Doubs et rehaussé par du tir à l’arc. Il suffit de mélanger le tout sous une chaleur étouffante pour obtenir un raid multisports très goûtu, mais peu digeste pour les organismes sensibles. Les quelque 170 équipes de deux au départ, à 8h30 du Centre sportif de La Charrière, se souviendront d’en avoir parfois bavé, mais aussi d’avoir pu déguster une compétition multisports dans un environnement naturel jugé par tous magnifique.

Rendez-vous à Biaufond

Les raiders se sont mesurés dans trois catégories différentes en relation avec la difficulté du parcours : découverte (26 km, 750 mètres de dénivelé positif), sportif (48 km, +1400 m) et expert (62km, +2200m). Les Experts ont entamé leur aventure à vélo. Les Sportifs ont pris le train à la gare de La Chaux-de-Fonds jusqu’aux Bois.

Les équipes de la catégorie Découverte se sont rendues à vélo, sous conduite, jusqu’au Valanvron avant d’être lâchées dans la nature. Tous les raiders sont descendus jusqu’à Biaufond par différents moyens et sentiers pour l'épreuve de paddle et ils ont bien dû remonter à pied ou à vélo. De quoi corser la difficulté sous un soleil toujours plus tapant !

Parents - enfants

La catégorie Découverte était aussi ouverte au couple parents (papa ou maman) - enfants. À l’arrivée, les adultes se montraient parfois aussi éprouvés que leur gosse de 10-12 ans. Elian et son papa Fabien Stucker n’ont pas échappé à la règle. Ils conservent un souvenir merveilleux de leur aventure, mais ils doivent bien admettre que ce n’était pas facile.