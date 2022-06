Fin de l’aventure pour Evelyne Tschopp

Evelyne Tschopp dit stop. La pensionnaire du Judo Club Cortaillod a décidé de ranger son kimono et de mettre un terme à sa carrière sportive. La Bâloise laisse derrière elle un palmarès qui force le respect : une médaille de bronze à l’Universiade d’été en 2015, deux autres breloques de bronze aux Championnats d’Europe en 2017 et en 2018 et une participation au deuxième tour des Jeux olympiques de Rio en 2016, toujours dans la catégorie des poids mi-légers en moins de 52 kg.





Décision difficile

Mais entre quelques pépins physiques et la fin de ses études de médecine, la décision de laisser les compétitions internationales derrière elle s’est imposée.